Überraschung am Dienstagnachmittag. Die US-Notenbank Fed senkt die Zinsen um 50 Basispunkte. Damit trägt man offensichtlich zum einen den Verwerfungen an den Finanzmärkten Rechnung, zum anderen will man sicherlich auch der Wirtschaft entgegenkommen, die unter den Folgen der Corona-Angst leidet. Während der Dow Jones anfänglich vom Minus ins Plus dreht, einen Großteil der Gewinne aber wieder abgeben muss, profitiert ein anderes Asset: Gold.Der Goldpreis tendierte den gesamten tag leicht im Plus. ...

