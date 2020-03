The Grounds Real Estate Development AG: Erweiterung des VorstandsDGAP-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Personalie The Grounds Real Estate Development AG: Erweiterung des Vorstands03.03.2020 / 17:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MarktmissbrauchsverordnungErweiterung des VorstandsBerlin, den 3. März 2020 - Auf seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN: DE000A2GSVV5) eine Erweiterung des Vorstands beschlossen. So hat der Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung Herrn Arndt Krienen, Rechtsanwalt und Vorstand der Capstone Opportunities AG, Berlin, als weiteres Vorstandsmitglied der Gesellschaft berufen.Herr Krienen gilt als Kapitalmarkt- und Immobilienmarkterfahren zugleich. So hatte er verschiedene leitende Funktionen bei börsennotierten Immobiliengesellschaften u.a. als CEO der ADLER Real Estate AG und CEO der Westgrund AG inne.Kontakt: The Grounds Real Estate Development AG Thomas Prax, Vorstand Leipziger Platz 3, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@thegroundsag.com Web: www.thegroundsag.comEnde der Ad-hoc-Mitteilung03.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Leipziger Platz 3 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 2021 6866 Fax: 030 2021 6489 E-Mail: info@thegroundsag.com Internet: www.thegroundsag.com ISIN: DE000A2GSVV5 WKN: A2GSVV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 988563Ende der Mitteilung DGAP News-Service988563 03.03.2020 CET/CEST