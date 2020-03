FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Metro sind am Dienstag nach Übernahmespekulationen in die Höhe gesprungen. Sie legten zuletzt um 15,22 Prozent auf 12,00 Euro zu. Damit machten sie ihre Verluste, die sie seit der durch den Coronavirus bedingten Talfahrt der Börsen erlitten hatten, weitgehend wett.



Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen berichtete, hat der US-Lieferant für Lebensmittel Sysco Corp. einen Vorstoß zur Übernahme des deutschen Handelsunternehmens gestartet. Sysco wolle in Europa expandieren, hieß es zur Begründung./ck/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

METRO-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de