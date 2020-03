(shareribs.com) London 03.03.2020 - Die britische Regierung in London hat Beschränkungen für den Zubau von Windkraftanlagen an Land aufgehoben und sieht sich als führend bei erneuerbaren Energien. Die spanische Acciona will 4 Mrd. Euro investieren. Der Zubau von Windenergie in Großbritannien war in den vergangenen Jahren vor allem auf Offshore-Anlagen beschränkt. Angesicht der Herausforderungen hinsichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...