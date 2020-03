Von Hans Bentzien

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat ihren Leitzins nach Aussage von Chairman Jerome Powell wegen der Ausbreitung des Coronavirus und des geänderten Ausblicks gesenkt. Powell sagte in einer Pressekonferenz auf die Frage, was sich aus Sicht der Fed seit Januar geändert habe, die Fed habe ihren Zins wegen der Ausbreitung des Virus - auch auf die USA - und wegen des geänderten Ausblicks gesenkt. "Die Risiken für den Ausblick für die US-Wirtschaft haben sich deutlich verändert", sagte Powell. Auch habe es signifikante Bewegungen an den Finanzmärkten gegeben. "Die Fed sah die Zeit gekommen, zu handeln", sagte der Fed-Chairman.

Derzeit sei die Wirtschaft stark, und in den Daten zeige sich - mit Ausnahme von Stimmungsdaten - noch nichts. Auch seien die Auswirkungen des Coronavirus für die Wirtschaft sehr unsicher. Powell rechnet nach eigenen Worten damit, dass die US-Wirtschaft zu einem soliden Wachstum zurückkehren wird. Wie lange die Ausbreitung des Virus andauern werde, wisse niemand. Zuvor hatte der Offenmarktausschuss (FOMC) beschlossen, die Zielspanne der Fed-Funds-Rate um 50 Basispunkte auf 1,00 bis 1,25 (zuvor: 1,50 bis 1,75) Prozent zu senken.

Der Fed-Chairman verwies darauf, dass das Statement der Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben wichtigsten Industrieländer (G7) das Bekenntnis enthalte, alle Werkzeuge "stark" einzusetzen. Aus diesem Statement würden weitere Aktionen folgen. "Wir haben getan, was wir für richtig gehalten haben", sagte Powell.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2020 11:33 ET (16:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.