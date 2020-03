Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf in der Vorwoche und der Stabilisierung am Montag legten die Aktienmärkte am Dienstag zu. An der Börse wurde jedoch allenfalls von einem Erholungstag gesprochen. Denn die Volatilität dürfte je nach Nachrichtenlage zur weiteren Ausbreitung des Coronavirus weiterhin hoch bleiben. Nachdem am Mittag zunächst die gemeinsame Telefonkonferenz der G7-Finanzminister und Notenbankchefs kein greifbares Resultat geliefert hatte, senkte die US-Notenbank den Leitzins kurze Zeit später überraschend um 50 Basispunkte.

"Die Zinssenkung muss als Grippeschutzimpfung verstanden werden", so Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe. Bevor die Finanzmärkte und die US-Wirtschaft größeren Schaden nehmen, sei die Fed aktiv geworden. Das zeuge von einem energischen Vorgehen gegen etwaige schärfere Konjunkturrisiken. Andere Volkswirte hatten jüngst darauf verwiesen, dass die Fiskalpolitik in der aktuellen Lage gefragt sei.

Der DAX beendete einen weiteren Tag mit massiven Schwankungen schließlich 1,1 Prozent höher bei 11.985 Punkten, im Tageshoch notierte er kurz nach der US-Zinssenkung bei 12.273 Punkten.

Lufthansa deutlich erholt

Wie an Erholungstagen üblich, gehörten die Werte zu den größten Gewinnern, die jüngst deutlich unter Druck standen. Dazu zählten Lufthansa, die Aktie verlor innerhalb einer Woche 19 Prozent an Wert. Fakt ist allerdings, dass die Reisebeschränkungen vieler Unternehmen und ein wegbrechendes Cargo-Geschäft noch länger die Gesellschaft belasten dürften. Am Dienstag ging es für die Aktie nach dem Absturz erst einmal um 8,9 Prozent nach oben.

Beiersdorf (plus 1 Prozent) hatte am Morgen Zahlen vorgelegt, die laut Warburg der Unternehmensprognose weitgehend entsprochen haben.

M&A beflügelt

Qiagen stiegen um 16,7 Prozent auf 37,12 Euro. Der US-Konzern Thermo Fischer will das Biotechnologie-Unternehmen übernehmen und hat dabei die Unterstützung des Qiagen-Managements. Fischer bietet 39 Euro je Aktie. Qiagen wird damit insgesamt mit rund 10,4 Milliarden Euro bewertet.

Für die Aktie von Metro ging es um 19,2 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf einen Bloomberg-Bericht verwiesen, demnach das US-Unternehmen Sysco mögliches Kaufinteresse habe. "Dies ist alles noch sehr vage", sagte ein Aktienhändler.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 195,9 (Vortag: 207,2) Millionen Aktien im Wert von rund 8,06 (Vortag: 8,17) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und 7 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.985,39 +1,08% -9,54% DAX-Future 11.990,00 +1,06% -8,67% XDAX 11.995,90 -0,49% -8,67% MDAX 25.897,56 +2,17% -8,53% TecDAX 2.942,67 +2,98% -2,40% SDAX 11.557,32 +1,96% -7,63% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,84 51 ===

