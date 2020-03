Medienmitteilung

Zürich, 3. März 2020

Verschiebung der Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Bezug nehmend auf die Empfehlung des Bundesrats, grössere Anlässe im Rahmen der aktuellen Situation rund um das Coronavirus zu meiden, hat der Verwaltungsrat der ORIOR beschlossen, die bevorstehende Generalversammlung der ORIOR AG zu verschieben. Der planmässige Termin vom 31. März 2020 wird damit gestrichen; die Generalversammlung 2020 der ORIOR AG findet neu am 4. Juni 2020 statt. Die Einladung sowie weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass interessierte Aktionärinnen und Aktionäre an der jährlichen Generalversammlung teilnehmen können. Ausserdem schätzen wir den persönlichen Austausch anlässlich dieses Events. Bis zum Verschiebedatum wird sich die Situation hoffentlich beruhigt haben, sodass eine Durchführung wie in den Vorjahren möglich ist. In diesem Sinne bedankt sich der Verwaltungsrat für das Verständnis und bittet um entsprechende Kenntnisnahme seines Entscheids.

Kontakt

Milena Mathiuet, Leiterin Corporate Communications & Investor Relations

Telefon +41 44 308 65 13, E-Mail: investors@orior.ch



Investoren-Agenda

4. Juni 2020: Generalversammlung

19. August 2020: Publikation Halbjahresergebnis und Halbjahresbericht 2020



ORIOR - Excellence in Food

ORIOR ist eine international tätige Schweizer Food & Beverage Gruppe, die Handwerkskunst mit Pioniergeist verbindet und auf Unternehmertum und starken Werten aufbaut. Die Genusswelt von ORIOR umfasst etablierte Unternehmen und bekannte Marken mit führenden Positionen in wachsenden Nischenmärkten im In- und Ausland.

Erklärtes Ziel von ORIOR ist die stetige Wertsteigerung für alle Stakeholder. Die Nähe zum Kunden, enge Partnerschaften, eine schlanke und agile Gruppenstruktur sowie das intradisziplinäre ORIOR Champion-Modell bilden die Grundlage, um mit innovativen Produkten, Konzepten und Services den Markt an vorderster Front zu gestalten. Motivierte Mitarbeitende, die Freude haben an ihrem täglichen Tun und für sich und ihre Arbeit Verantwortung übernehmen, sind der Schlüssel, um Ausserordentliches zu erreichen.

Mit unermüdlichem Engagement streben wir nach Einzigartigkeit und bester Qualität, um Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder mit genussvollen Erlebnissen zu überraschen. Dafür steht unser Anspruch: Excellence in Food.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die ORIOR Gruppe mit rund 2300 Mitarbeitenden einen Nettoerlös von CHF 596.4 Mio. ORIOR ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (ORON, ISIN CH011 1677 362, LEI 5067 0020 I84Z A17K 9522). Weitere Informationen unter www.orior.ch.