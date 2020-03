Allschwil (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Capital Fund Management SA eröffnet Short-Position in Aktien der Idorsia Ltd: Die Shortseller von Capital Fund Management SA attackieren die Aktien von Idorsia Ltd (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA). Die Finanzprofis von Capital Fund Management SA mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 02.03.2020 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,69% der Idorsia-Aktien aufgebaut. ...

