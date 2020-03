Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta033/03.03.2020/18:27) - Die Gesellschaft gibt bekannt, dass bei der heute stattgefunden Gläubigerverhandlung eine Einigung mit den Gläubigern erzielt werden konnte und der Sanierungsplan angenommen wurde.



Am 11. März 2020 findet in Eisenstadt eine außerordentliche Hauptversammlung statt, in welcher die nächsten, für die Sanierung des Unternehmens unbedingt notwendigen, Schritte beschlossen werden sollen.



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1583256420602



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 03, 2020 12:27 ET (17:27 GMT)





SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de