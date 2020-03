Mit einem Rekorddeal sorgte der Metro-Konzern (WKN: BFB001) vor wenigen Tagen für viel Zündstoff. War das der Befreiungsschlag für eine mögliche Übernahme?

Um zwischenzeitlich +20% klettern heute die Kurse der Metro-Aktie auf den Kurszetteln der Market Maker. Der Grund hierfür dürfte die Aktionäre frohlocken lassen.

Der US-Lebensmittellieferant Sysco soll Insidern zufolge den deutschen Handelskonzern Metro wegen einer möglichen Übernahme kontaktiert haben. Laut der US-Agentur Bloomberg sehen die Amerikaner die Chance, durch eine Übernahme zu wachsen. Der vorherige spektakuläre Verkauf der defizitären Tochter Real dürfte hierbei eine wichtige Rolle gespielt haben.

Zeit ist Geld: So sollen die Amerikaner bereits in der letzten Woche - also ziemlich schnell nach dem Verkauf - an die Türe geklopft haben, um eine mögliche Übernahme auszuloten.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages{ width:100%; display:block; border-radius:4px; background:d40018; color:fff; font-size:18px; line-height:26px; border:0; margin-bottom:20px; padding:10px 15px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages ul{ margin-top:0; list-style-image:url(https://www.sharedeals.de/registrieren/img/Alert.svg) } .bmm-signup-form-wrapper .bmm-input{ -webkit-box-sizing:border-box; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...