The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.03.2020



ISIN Name



CA06766C2031 BARKSDALE CAPITAL CORP.

CA11144V1058 BROADWAY GOLD MINING O.N.

KYG8729J1123 TECH PRO TECHN. HD-,0025

US59564R2031 MIDATECH PHARMA SP.ADR/20

