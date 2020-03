Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat schnelle und entschlossene Maßnahmen für den Fall eines Konjunktureinbruchs angekündigt. "Wenn die Situation schwieriger wird, als wir heute beobachten können, dann werden wir sofort und auch mit aller Entschlossenheit handeln", sagte Scholz beim Jahresempfang der deutschen Genossenschaften. "Wir haben die Kraft, wir haben den Willen und wir haben die Fähigkeit, das Notwendige zu tun." Maßnahmen sollten dann "zur richtigen Zeit, zielgerichtet und zeitlich befristet" erfolgen.

"Noch ist das keine wirtschaftliche Abschwungsituation", betonte der SPD-Politiker allerdings. "Das geben alle unsere Daten sehr genau wieder." Man wissen aber, dass es Konsequenzen habe, wenn die Lieferkette unterbrochen werde. Das habe dann Konsequenzen für die Volkswirtschaften, die vorübergehend sein könnten, "aber das genau müssen wir beobachten", sagte Scholz. "Wenn daraus eine wirtschaftliche Verwerfung wird, die staatliches Handeln notwendig macht, dann werden wir das auch tun, und wir haben alle Kraft, es auch tatsächlich zu tun."

Bei der Veranstaltung lobte Scholz zudem das Modell der Genossenschaften. Das Konzept der Genossenschaft sei "hochaktuell", Genossenschaften stünden für Solidarität und Zusammenhalt. "Wir brauchen mehr Wohnungen und faire Mieten", forderte er. Die Wohnungsbaugenossenschaften trügen zu beidem in großem Maße bei. "Sie sind unsere Partner im Streben nach mehr bezahlbarem Wohnen." Scholz unterstrich, in der digitalen Welt gebe es "großes Potenzial für mehr genossenschaftliches Engagement". Diese besondere Rechtsform sollte häufiger in Betracht gezogen werden. Einige neue, digitale Geschäftsfelder böten sich für die Gründung von Genossenschaften "geradezu an".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2020 14:08 ET (19:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.