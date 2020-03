Niemand war besser: Die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212) flog heute allen DAX-Werten davon und gewann +8,87% auf 11,90 Euro - bedeutet die Nummer 1 im DAX-Ranking am Dienstag.

Schon am Montagabend zeichnete sich eine Trading-Chance auf dem Handelsplatz Tradegate ab, als der Kurs nach Xetra-Schluss höher und höher notierte. Die von mir am Montag avisierte Trading-Gelegenheit spielte sich somit direkt aus. Allerdings handelt es sich hierbei (vorerst) um eine kleine, nicht substanzielle Gegenbewegung des durch den Coronavirus ausgelösten Kurscrashs, der eine Spur der Verwüstung im Chartbild der Lufthansa-Aktie hinterlassen hat.

Ob "Buy the Corona-Dip" letztendlich eine erfolgsversprechende Strategie ist...

...steht aktuell in den Sternen. Klar ist: Heute ist der zweite Tag der Gegenbewegung vom Tief am Montag bei 10,70 Euro, gestützt vor allem von Kapitalmarktteilnehmern in Europa, die einen Tick souveräner mit dem Coronavirus umzugehen scheinen und Indizes, die Stabilisierungstendenzen zeigen.

