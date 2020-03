Adobe - der Softwarehersteller könnte zur Gegenbewegung ansetzen!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Adobe Inc. ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen. Zum Angebot gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, wie das bekannte Produkt Photoshop. Die Aktie befand sich über den wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA 20 und EMA 50 im Aufwärtstrend, bis die Corona-Panik diesen beendete. Es ging erst unter den 20er und dann auch noch unter den 50er EMA.Auch Adobe konnte sich dem raschen Corona-Abverkauf nicht entziehen. Mit einer Power-Candle meldete sich der Software-Spezialist dann eindrucksvoll zurück. Die Zone um 365 USD wurde getestet, konnte aber nicht überwunden werden. Nun erfolgte erneut ein Rücksetzer bis in den Bereich des EMA 20. Wenn sich die Aktie hier stabilisiert und noch 1-2 Tage seitlich korrigieren würde, bevor der Breakout über 365 USD erfolgt, bekämen wir ein attraktives Setup. Der Stopp könnte unter die Kerzen der letzten Tage gesetzt werden.Für einen Long-Einstieg sollte der Breakout über 365 USD abgewartet werden. Hier kann man direkt in den Trade einsteigen. Ideal wäre es, wenn Adobe vor dem Breakout noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren würde. Man sollte aber auf eine rasche dynamische Bewegung nach oben vorbereiten sein. Der Stopp würde nach dem Ausbruch unter die letzten Kerzen bei 340 USD gehen.Meine Meinung zu Adobe ist bullisch