PLANEGG (Dow Jones)--Morphosys und Incyte erhalten die kartellrechtliche Freigabe für ihre Kooperation. Ihr globaler Kollaborations- und Lizenzvertrag für Tafasitamab für die weitere Entwicklung und die globale Vermarktung des Entwicklungskandidaten Tafasitamab tritt ab Dienstag in Kraft, wie Morphosys mitteilte. Das Inkrafttreten der Vereinbarung löst die Vorauszahlung von 750 Millionen US-Dollar durch Incyte an Morphosys sowie die Kapitalbeteiligung von Incyte an MorphoSys in Höhe von 150 Millionen Dollar aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2020 16:31 ET (21:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.