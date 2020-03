Halle (ots) - Halle. Schluss mit Feuerwerk: Der künstliche Vulkan in den Wörlitzer Anlagen wird künftig nicht mehr befeuert. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz spricht von "Verschleißspuren", die es unmöglich machten, das 1794 vollendete Bauwerk den Belastungen eines Feuerwerkes auszusetzen, mit denen bislang Touristen angezogen worden sind. Nach MZ-Informationen soll es beim letzten inszenierten Ausbruch im August 2019 zu massiven Schäden im Vulkankegel gekommen sein. Die Stiftung will den zuletzt bis ins Jahr 2005 generalsanierten Felsen künftig mit "optischen Effekten" bespielen. Der einzige künstliche Vulkan Europas ist Teil des Unesco-Welterbes.



