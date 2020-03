Dem DAX steht ein schwacher Handel am Mittwoch ins Haus. Denkbar schlechte Vorgaben von der Wall Street als Reaktion auf eine überraschende Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dürften Marktteilnehmer aufrütteln und die Hoffnung auf eine unmittelbare größere Erholung zunichte machen. Die 12.000-Punkte-Marke dürfte nun weiter entrücken.Es ist noch nicht vorbei. Dieser Satz könnte am Mittwoch zum Leitmotiv der Marktteilnehmer an der Frankfurter Börse werden. Nach einem weiteren Kurseinbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...