TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich lautet am Mittwoch die Tendenz an den ostasiatischen Aktienmärkten. Angeführt werden sie von der Börse in Seoul, wo es um rund 2 Prozent kräftig nach oben geht. Für Rückenwind in Südkorea sorgt ein Ausgabenprogramm der Regierung über 10 Milliarden Dollar mit dem Ziel, die negativen Folgen der neben China besonders in Südkorea stark grassierenden Virusepidemie zu dämpfen. Dass am Vortag die US-Notenbank mit dem gleichen Ziel den Leitzins um einen halben Punkte senkte, ruft insgesamt aber in der Region keine Euphorie hervor, zumal bereits an der Wall Street die Kurse danach sogar deutlicher gefallen waren.

Die normalerweise von den Aktienmärkten positiv aufgenommene Zinssenkung wird zum einen als eher beunruhigendes Signal in Sachen Coronavirus und seine drohenden Folgen verstanden, zum anderen könnte die Zinssenkung laut Marktexperten als Stützungsmaßnahme weitgehend verpuffen angesichts der Verbrauchervertrauenskrise, mit der man es zu tun habe, und der ungeachtet der Zinssenkung weiter beeinträchtigt bleibenden Produktion. Viele der handelnden Akteure fragten sich mit Blick auf den überraschenden und deutlichen Zinsschritt, ob die Notenbanker mehr wüssten als der breite Markt, hieß es bereits am Vortag in den USA.

Gebremst wird die Stimmung daneben vom von Caixin ermittelten chinesischen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Er ist wie zuvor bereits veröffentlichte Pendants im Februar massiv eingebrochen auf ein Rekordtief. Auch in Hongkong ist ein am Mittwoch veröffentlichter Einkaufsmanagerindex stark gefallen.

Sydney klar Schlusslicht

In Tokio liegt der Nikkei-Index 0,3 Prozent im Plus bei 21.145 Punkten, in Schanghai und Hongkong bewegen sich die Indizes um die Vortagesschlussstände. Klares Schlusslicht ist Sydney. Dort schlossen sich die Akteure der negativen Interpretation der Händler an Wall Street an und drückten das Marktbarometer mit Verkäufen um 1,7 Prozent nach unten. Dass die australische Notenbank bereits zuvor in der Woche den Leitzins gesenkt hatte, stützt nicht - eher im Gegenteil.

Der Dollar zeigt sich nach seinem Rücksetzer am Dienstag in Reaktion auf die US-Zinssenkung stabilisiert, der Dollar-Index liegt leicht im Plus. Das Gold verteidigt die Gewinne, die es dank der Zinssenkung gewonnen zusätzlichen Attraktivität eingefahren hatte. Die Feinunze geht mit 1.645 Dollar um.

