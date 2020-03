Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006 ) und ProsiebenSat1 (ISIN: DE000PSM7770) werden aktuell - wieder einmal bei Wirecard - im Fokus stehen, warum? Zu jedem Wert die Gründe, warum die Aktie interessant werden könnte, worauf man achten sollte. Wirecard: (Shortstand/Charttechnik/Rückkauf) Die die aktuelle Wasserstandsmeldung der Shortpositionen: Montag Abend waren noch 24,05 Mio. Aktien short, 480.000 Stück weniger als am 24.02.2020 mit 24,53 Mio. Aktien, was wiederum immerhin 770.000 Stück weniger short als am 21.02.2020 bedeutete. Die Tendenz stimmt jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...