Diese Entscheidung fällt jetzt mit dem Rückbau aller großen Value-Aktien inklusive Tesla etc. und dem langsamen Comeback typischer Value-Aktien. Wir hatten dies bereits vor einigen Wochen angekündigt, doch geht dies nicht im Hauruckverfahren. Damit ändert sich die Favoritenliste an allen Märkten und Vorbild bleibt natürlich New York. Das ergibt eine andere Struktur der gesamten Tendenzen. Auch dies erklären wir in den Börsenbriefen.



