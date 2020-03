The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DK0WDS2 DEKA DL FESTZINS 20/22 BD00 BON USD NCA XFRA DE000DK0WDT0 DEKA NK FESTZINS 20/23 BD00 BON NOK NCA XFRA DE000HLB3993 LB.HESS.THR.CARRARA03B/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13JU2 LBBW STUFENZINS 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13JV0 LBBW STUFENZINS 20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13JW8 LBBW STUFENZINS 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13JX6 LBBW STUFENZINS 20/29 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13JY4 LBBW STUFENZINS 20/32 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13JZ1 LBBW STUFENZINS 20/35 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB29Y2 NORDLB FESTZINSANL. 15/20 BD01 BON EUR NCA 2NZ XFRA CA06766T1075 BARKSDALE RES CORP. EQ00 EQU EUR NCA G1Q XFRA CA3779041076 GLENBRIAR TECHS INC. EQ00 EQU EUR NCA 3L5 XFRA CA53227R1064 LIGHTSPEED POS INC. EQ00 EQU EUR NCA BGHM XFRA CA60255C1095 MIND MEDICINE (MINDMED) EQ00 EQU EUR NCA ISR1 XFRA DE000A254W60 ISRA VISION O.N. Z.VERK. EQ00 EQU EUR YCA W1TA XFRA DE000A2PUQR0 WSDMTR.BATT.SOL. DLADZ EQ00 EQU EUR YCA CIN XFRA US2017122050 COM.INTL BK GDR S LE 10 EQ00 EQU EUR NCA 5MPD XFRA US59564R3021 MIDATECH PHARMA SP.ADR/5 EQ00 EQU EUR N