The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS0897923719 JOYOUS GL.GRP 13/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0899374002 SWIRE PRO.FIN. 13/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1051861851 EIB EUR.INV.BK 14/20 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1117300241 ALTICE LUXEMB. 5/25 REGS BD02 BON EUR NCA DZJB XFRA XS1164776020 COUNTRY GARDEN HLDGS15/20 BD02 BON USD NCA MTU1 XFRA XS1198224831 MIT.UFJ LEASE+FIN. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1565690465 CEB BK (HK) 17/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1573134878 CH.CINDA FI.(2017)I 17/20 BD02 BON USD NCA B4GA XFRA CA05572T1030 BRS RES LTD EQ00 EQU EUR NCA IJIA XFRA GB00B1L8B624 EI GROUP LS -,025 EQ00 EQU EUR NCA FZH XFRA KYG6516W1069 NICKEL RES INTL HLDGS CO. EQ00 EQU EUR NCA C84N XFRA SG1BC5000005 CHINA TAISAN TECH. GRP EQ00 EQU EUR NCA A6S1 XFRA SG2E59979590 CHASWOOD RES HLDGS SD 1 EQ00 EQU EUR N