The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0191278 LANDWIRT.R.BK 12/20AD MTN BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A0WMBG2 DB PRIV.FIRMENK.OPF 10/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB1K20 BAY.LDSBK.IS.S.31356 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB44Z3 BAY.LDSBK.IS. 17/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4V57 BAY.LDSBK.IS. 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4V65 BAY.LDSBK.IS. 17/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5D25 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR NCA ZUXQ XFRA DE000DB7XQQ2 DT.BANK MTH 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3Y11 LB.HESS.THR.CARRARA03E/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3YY9 LB.HESS.THR.CARRARA03C/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P1Y9 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000NLB8D76 NORDLB IS.S.1809 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010172098 C.F.FINANC.LOC. 05/20 MTN BD01 BON CAD NCA CAJD XFRA FR0011215508 CASINO 12/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA GB00B058DQ55 TREASURY STK 2020 BD01 BON GBP NCA XFRA US031162CG33 AMGEN 16/21 BD01 BON USD NCA ARRE XFRA US03938LAX29 ARCELORMITTAL 12/22 BD01 BON USD NCA XFRA US126650DA50 CVS HEALTH 18/20 BD01 BON USD NCA XFRA US126650DB34 CVS HEALTH 18/20 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US836205AN45 SOUTH AFR. 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA XS1575994535 M.BENZ (AU)PAC. 17/20 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA DE000HLB3AG6 LB.HESS.THR.CARRARA03I/16 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8K02 NORDLB 6 PH.BD.12/16 BD02 BON EUR NCA SESA XFRA XS0493098486 SES S.A. 10/20 MTN BD02 BON EUR N