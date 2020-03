FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIF3 XFRA AU000000IVC8 INVOCARE LTD. 0.139 EURDUB1 XFRA ZAE000058723 DRDGOLD LTD 0.014 EURNHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.054 EURBW9 XFRA BMG173841013 BW LPG LTD DL-,01 0.378 EUR8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION DL-,001 0.063 EUR1LK XFRA AU000000LNK2 LINK ADMINISTR. HLDGS.LTD 0.038 EUR2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.279 EUR96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.247 EURE05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.234 EURN5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.027 EURPTOG XFRA TH0646010Z18 PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 0.031 EURBI6 XFRA AU000000BIN7 BINGO INDUSTRIES LTD 0.013 EURBQ3 XFRA AU000000BRI8 BIG RIVER INDS LTD 0.014 EURXFRA AU000000AX19 ACCENT GROUP LTD 0.031 EUR5NVA XFRA MHY621591434 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.270 EUR