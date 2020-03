FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05 0.360 EURXFRA DE000BLB2PH0 BAY.LDSBK DT-KORR-ANL.2 0.000 %GIU1 XFRA DE0008481144 AMPEGA RESERVE RENTENF.PA 0.200 EURGIU2 XFRA DE0008481086 AMPEGA GLOBAL RENTENFONDS 0.200 EURGIUG XFRA DE0008481078 AMPEGA UNTERNEHM.ANL.FDS 0.200 EURGIU9 XFRA DE0008481052 AMPEGA RENDITE RENTENFDS 0.250 EURAHK XFRA US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1 0.738 EURWHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.306 EURWP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.355 EURUWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.490 EUR5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.022 EURTXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.108 EURSDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.144 EURSM1 XFRA US78442P1066 SLM CORP. DL-,20 0.027 EURRN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.139 EURQ8Q XFRA US74733V1008 QEP RESOURCES INC. DL-,01 0.018 EURPEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.859 EURO5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.216 EURMNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.288 EURLC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.630 EURKMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.963 EURROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.180 EURHCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EURGPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.711 EUR8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.342 EURGAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.405 EURFL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.153 EURDUBA XFRA US26152H3012 DRDGOLD LTD. RC 1 ADR/10 0.151 EURCB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.243 EURCTX XFRA US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001 0.315 EURZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.324 EURAL4 XFRA AU000000AHY8 ASALEO CARE LTD 0.012 EURHCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.540 EURCSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.211 EURCH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.459 EUR