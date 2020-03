FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

P4W XFRA US74165N1054 PRIMO WATER CORP. DL-,001

W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION

NWW2 XFRA BMG6260K1348 MONGOLIA ENERG. HD-,02

XFRA US59564R2031 MIDATECH PHARMA SP.ADR/20

