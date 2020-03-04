FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
P4W XFRA US74165N1054 PRIMO WATER CORP. DL-,001
W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION
NWW2 XFRA BMG6260K1348 MONGOLIA ENERG. HD-,02
XFRA US59564R2031 MIDATECH PHARMA SP.ADR/20
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
P4W XFRA US74165N1054 PRIMO WATER CORP. DL-,001
W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION
NWW2 XFRA BMG6260K1348 MONGOLIA ENERG. HD-,02
XFRA US59564R2031 MIDATECH PHARMA SP.ADR/20
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