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WKN: A2PG4P ISIN: US59564R2031 Ticker-Symbol: 5MPC 
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02.03.20
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Pharma
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GREAT WESTERN EXPLORATION
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MIDATECH PHARMA PLC ADR0,418-10,68 %
MONGOLIA ENERGY CORP LTD0,003-14,29 %
PRIMO WATER CORPORATION12,600-5,26 %