FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.03.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

C1B1 XFRA US20440T2015 CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1

BOA XFRA HK0023000190 BK OF EAST ASIA

44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30

NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD

67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01

X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10

