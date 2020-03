Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1149 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend.Ähnlich verhält es sich gegenüber dem Franken. Mit zuletzt 1,0678 Franken kostet der Euro etwas weniger als am Dienstagabend. Derweil notiert der US-Dollar bei 0,9578 Franken in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...