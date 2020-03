MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank hat ihr bereits erhöhtes Gewinnziel für 2019 trotz höherer Rückstellungen für faule Kredite leicht übertroffen. Der Gewinn vor Steuern stieg leicht von 215 auf 216 Millionen Euro, wie der im MDax gelistete Immobilienfinanzierer am Mittwoch in München mitteilte. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss ging allerdings von 167 auf 162 Millionen Euro zurück. Die Dividende soll von einem Euro auf 90 Cent je Aktie sinken und fällt damit etwas geringer aus als von Analysten erwartet.



Vorstandschef Andreas Arndt hält eine Eintrübung der wirtschaftlichen Lage inzwischen für wahrscheinlicher. So dürfte das Neugeschäft in der gewerblichen Immobilienfinanzierung im besten Fall stabil bleiben, das Unternehmen peilt nun 8 bis 9 Milliarden Euro an. Beim Gewinn vor Steuern rechnet das Management mit 180 bis 200 Millionen Euro und bleibt damit unter der durchschnittlichen Erwartung von Branchenexperten./stw/stk

