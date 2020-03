Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nachdem die FED gestern verkündete die Leitzinsen um 50 Basispunkte zu senken, reagierte der DAX darauf zunächst euphorisch und stieg bis auf 12.272 Punkte. Die Euphorie verflog aber schnell wieder. Am Ende ging der DAX wieder leicht unter 12.000 Zählern aus dem Handel. Das Plus betrug 1,1 Prozent. Marktidee: Beiersdorf. Der Konsumgüterhersteller hat gestern Jahreszahlen vorgelegt. Wegen Investitionen in neue Produkte und Zukäufe hat man ein leicht schwächeres Betriebsergebnis verbucht. Die Dividende soll aber stabil gehalten werden. Die Beiersdorf-Aktie befindet sich seit dem Markieren eines Rekordhochs im September vergangenen Jahres in einem intakten mittelfristigen Abwärtstrend.