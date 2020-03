...des amerikanischen Lebensmittelkonzerns Sysco, der nach gestrigen Gerüchten ein Übernahmeangebot für Metro vorbereitet. Metro sprang gestern gleich um 18 % nach oben. Der innere Wert von Metro liegt deutlich höher, wie vielfach begründet. Die Frage ist, wie die anderen großen Aktionäre von Metro (insgesamt drei Gruppen) dies beurteilen und was sie daraus machen wollen. Es muss ein erheblicher Preis geboten werden, um den größten Cash-and-Carry-Konzern Europas in den Griff zu bekommen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

METRO-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de