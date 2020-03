NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Viertquartalszahlen von 51 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ergebniskennziffern des Halbleiterunternehmens seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende erste Quartal sei jedoch von den bereits berücksichtigten Einbußen durch das neuartige Coronavirus getrübt./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 05:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 07:00 / GMT



GB0059822006

