FRANKFURT (Dow Jones)--Roche hat für ein neu entwickeltes System zur Früherkennung von Leberkrebs von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status Breakthrough Device bekommen. Damit beschleunigt sich das Zulassungsverfahren. Der Elecsys-Galad-Score ist ein auf Serum-Biomarkern basierendes Modell, das die Wahrscheinlichkeit eines Leberzellkarzinoms bei Patienten mit chronischer Lebererkrankung vorhersagen kann.

"Das HCC ist weltweit die vierthäufigste krebsbedingte Todesursache, mit der höchsten Krankheitslast in Ostasien und Afrika", sagte Amit Singal, medizinischer Direktor des Lebertumorprogramms am UT Southwestern Medical Center in Dallas. "Diese hohe Sterblichkeit ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass die meisten Patienten erst in einem späten Stadium erkannt werden, wenn keine kurativen Therapien mehr möglich sind."

Das von Roche entwickelte Diagnoseinstrument erlaubt es Ärzten, das Hepatozelluläre Karzinom bei gleichzeitigem Ultraschalleinsatz ausreichend frühzeitig zu erkennen. Bislang wird der Krebs nur in 44 Prozent aller Fälle im Frühstadium diagnostiziert. Wenn das Leberzellkarzinom sehr früh behandelt wird, steigen die 5-Jahres-Überlebensraten der Patienten auf über 70 Prozent, so Roche.

March 04, 2020

