Ist der heftige Ausverkauf nun erst einmal vorbei? Zumindest konnte der DAX am Montag, dem 2. März, sein Niveau vom Freitag in etwa halten - wenn auch unter deutlich höheren Schwankungen. Ich persönlich habe allerdings gar kein Problem damit, wenn die Märkte noch ein wenig fallen. Denn jedes weitere Prozent Minus bedeutet, dass ich Anteile von großartigen Unternehmen günstiger einsammeln kann als noch vor ein paar Wochen. Was kann es Schöneres geben, als Qualitätsware zum Discountpreis zu kaufen? ...

