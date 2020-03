Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Angeführt vom klaren Tagesgewinner Seoul haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Mittwoch mehrheitlich mit kleinen Gewinnen geschlossen. Für Rückenwind in Südkorea, der Kospi schoss um 2,2 Prozent nach oben, sorgte ein Ausgabenprogramm der Regierung über 10 Milliarden Dollar mit dem Ziel, die negativen Folgen der neben China besonders in Südkorea stark grassierenden Virusepidemie zu dämpfen.

Dass am Vortag die US-Notenbank mit dem gleichen Ziel den Leitzins um einen halben Punkte senkte, rief insgesamt aber in der Region keine Euphorie hervor, nachdem bereits an der Wall Street die Kurse danach sogar deutlicher gefallen waren.

Die normalerweise von den Aktienmärkten positiv aufgenommene Zinssenkung wurde zum einen als eher beunruhigendes Signal gewertet, was die Tragweite der Coronavirus-Epidemie betrifft, zum anderen gibt es Zweifel an der Wirksamkeit von Zinssenkungen. Schließlich habe man es mit einer Verbrauchervertrauenskrise zu tun und Produktionsprozesse wie Lieferketten blieben trotz der Zinssenkung stark beeinträchtigt. Viele der handelnden Akteure fragten sich zudem mit Blick auf den überraschenden und deutlichen Zinsschritt, ob die Notenbanker mehr wüssten als der breite Markt.

Etwas gebremst wurde die Stimmung daneben vom von Caixin ermittelten chinesischen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Er war wie zuvor bereits veröffentlichte Pendants im Februar massiv eingebrochen auf ein Rekordtief. Auch in Hongkong fiel ein am Mittwoch veröffentlichter Einkaufsmanagerindex sehr stark zurück.

Sydney klar Schlusslicht

In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,1 Prozent zu auf 21.100 Punkte. Zu den größeren Gewinnern gehörten Aktien aus dem Immobiliensektor. Sumitomo Realty & Development gewannen 3,0, Mitsubishi Estate 2,0 und Tokyo Tatemono 1,1 Prozent. Unter anderem dürften hier die sinkenden Zinsen für Fantasie gesorgt haben, weil davon Immobilienunternehmen normalerweise profitieren.

In Schanghai ging es nach einer kleinen Schlussrally um 0,6 Prozent aufwärts, in Hongkong im Späthandel um 0,2 Prozent.

Klares Schlusslicht war Sydney. Dort schlossen sich die Akteure der negativen Interpretation der Händler an Wall Street an und drückten das Marktbarometer mit Verkäufen um 1,7 Prozent nach unten auf ein Neunmonatstief. Dass die australische Notenbank bereits zuvor in der Woche den Leitzins gesenkt hatte, half nicht. Verkauft wurden unter anderem die im Index schwer gewichteten Bankaktien. Deren klassische Kreditgeschäfte werden durch die jüngsten Zinssenkungen weniger lukrativ.

Der Dollar zeigte sich nach seinem Rücksetzer am Dienstag in Reaktion auf die US-Zinssenkung zuletzt stabilisiert mit einem 0,2 Prozent höheren Dollar-Index. Gold verbilligte sich in Asien nach den kräftigen Vortagsgewinnen um rund 3 auf 1.637 Dollar je Feinunze.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.325,40 -1,71% -5,37% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.100,06 +0,08% -10,88% 07:00 Kospi (Seoul) 2.059,33 +2,24% -6,29% 07:00 Schanghai-Comp. 3.011,67 +0,63% -1,26% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.326,56 +0,16% -6,53% 09:00 Taiex (Taiwan) 11.392,35 +0,57% -5,04% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.028,46 +0,29% -6,67% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.490,05 +0,77% -6,93% 10:00 BSE (Mumbai) 38.433,67 -0,49% -6,95% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:45 % YTD EUR/USD 1,1150 -0,2% 1,1171 1,1124 -0,6% EUR/JPY 119,92 +0,2% 119,71 120,05 -1,6% EUR/GBP 0,8717 -0,0% 0,8718 0,8712 +3,0% GBP/USD 1,2791 -0,2% 1,2813 1,2794 -3,5% USD/JPY 107,55 +0,4% 107,17 107,92 -1,1% USD/KRW 1185,71 +0,4% 1181,00 1195,62 +2,7% USD/CNY 6,9292 -0,5% 6,9620 6,9808 -0,5% USD/CNH 6,9303 -0,3% 6,9496 6,9838 -0,5% USD/HKD 7,7681 -0,0% 7,7703 7,7809 -0,3% AUD/USD 0,6606 +0,4% 0,6583 0,6554 -5,7% NZD/USD 0,6282 +0,2% 0,6270 0,6265 -6,7% Bitcoin BTC/USD 8.820,01 +0,5% 8.774,26 8.751,51 +22,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,60 47,18 +0,9% 0,42 -21,2% Brent/ICE 52,25 51,86 +0,8% 0,39 -19,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.636,53 1.640,75 -0,3% -4,23 +7,9% Silber (Spot) 17,18 17,25 -0,4% -0,07 -3,8% Platin (Spot) 883,85 880,50 +0,4% +3,35 -8,4% Kupfer-Future 2,59 2,58 +0,6% +0,01 -7,3%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2020 02:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.