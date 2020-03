DGAP-Media / 2020-03-04 / 09:00 *Artnet veröffentlicht Intelligence Report für das Frühjahr 2020* _Aktuelle Analyse thematisiert die Folgen Künstlicher Intelligenz für den Kunstmarkt_ *Berlin/New York, 4. März 2020*- Artnet News hat die Frühjahrsausgabe 2020 des Artnet Intelligence Report veröffentlicht. Im aktuellen Bericht befasst sich die Redaktion des Kunstnachrichtendienstes unter anderem mit den weitreichenden Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf den Kunstmarkt. Die zweimal im Jahr erscheinenden Kunstmarkt-Analysen setzen sich von herkömmlichen Marktberichten ab und bereiten komplexe und relevante Marktdaten verständlich mit ausdruckstarken Infografiken auf. In der Titelgeschichte analysiert Tim Schneider, Ressortleiter Art Business bei Artnet News, mehrere auf Künstlicher Intelligenz beruhende Zukunftstechnologien, die den Kunstmarkt nachhaltig verändern könnten, darunter: - Software, die Kunstwerke erkennt - ähnlich wie die bekannte App Shazam, die Musikstücke identifizieren kann - Programme zum Abgleich von Sammlern, die auf demografische Ähnlichkeiten abzielen, um deren Kaufverhalten vorherzusagen - Technologien zur Betrugserkennung, die unsichtbare Fehler aufspüren und die Authentifizierung von Kunstwerken revolutionieren könnten - Algorithmen, die vorhersagen, wie sich der Wert von einzelnen Kunstwerken entwickeln wird - eine Art Heiliger Gral des Kunstmarktes. Der Artnet Intelligence Report wird gemeinsam von Artnet News-Chefredakteur Andrew Goldstein und Julia Halperin, Leitende Redakteurin der Nachrichtenplattform, herausgegeben. Weitere Themen der Frühjahrsausgabe: Die Redakteurin Eileen Kinsella geht dem Betrugsskandal um den Kunsthändler Inigo Philbrick auf den Grund. Julia Halperin analysiert die jüngsten Auktionsdaten, Vivienne Chow den asiatischen Kunstmarkt außerhalb Hongkongs und Nate Freeman erklärt, was es mit der "Bankerisierung" der Kunstwelt auf sich hat. Die Intelligence Reporte werden in enger Zusammenarbeit mit Analysten der Artnet Price Database erstellt. Die Preisdatenbank ist mit mehr als 13 Millionen Auktionsergebnissen das weltweit führende Archiv, um den Wert von Kunstwerken zu recherchieren und Markttrends zu bestimmen. Durch den uneingeschränkten Zugriff auf diese einzigartige Datenquelle ermöglichen die erstmalig 2018 veröffentlichten Intelligence Reporte unvergleichliche und nützliche Einblicke in den aktuellen Kunstmarkt. Die Berichte können unter www.artnet.com/artnet-intelligence-report [1] heruntergeladen werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte press@artnet.com *Über Artnet* Artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 13 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.800 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk ermöglicht es Mitgliedsgalerien, ihre Kunstwerke einem Millionenpublikum im Internet zu präsentieren. Die Auktionsplattform Artnet Auctions bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst Artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts. Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard. ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: artnet AG Schlagwort(e): Kunst 2020-03-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de ISIN: DE000A1K0375 WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 989077 Ende der Mitteilung DGAP-Media 989077 2020-03-04 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4b30b89a539480e548e0b6da4e53e583&application_id=989077&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)