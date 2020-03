Berlin (ots) - Trotz Absage: Aussteller der ITB Berlin 2020 können ihre Travel Events in Berlin auf www.itb-berlin.de/events (http://www.itb-berlin.de/events) kostenlos ankündigen und bewerben oder mit dem Hashtag whatwewantedtosayatITBBerlin20 in den sozialen Medien teilenGeplante Events in Berlin auf www.itb-berlin.de (http://www.itb-berlin.de) kommunizieren: Nachdem die ITB Berlin 2020 in ihrer gewohnten Form wegen des neuartigen Coronavirus (COVID-19) leider abgesagt werden musste, bietet die weltgrößte Reisemesse der Tourismusbranche mit analogen und digitalen Angeboten weiterhin eine wichtige Plattform. Aktuell haben alle Aussteller der ITB Berlin 2020 die Möglichkeit ihre Events, die sie in dieser Woche abseits des Messegeländes in Berlin für ihre Kunden planen, unter dem Link https://www.itb-berlin.de/de/Besucher/Events/ gesammelt zu kommunizieren. Die ersten Veranstaltungen sind bereits online, wie zum Beispiel das Hotel Technology Forum am Dienstag. 3. März und Donnerstag, 5. März im Hotel i31. Das Afrika Meeting 2020, in Form eines alternativen Forums mit einer Reihe afrikanischer Incoming-Agenturen und europäischer Reiseveranstalter, findet am Mittwoch, 4. und Donnerstag 5. März im GLS Campus Berlin statt. Ebenfalls am Donnerstag, 5. März, lädt der Verband der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO) die Meeting- und Eventindustrie in den International Club Berlin ein. Statt der ursprünglichen ITB MICE Night veranstaltet der VDVO ein Dialog-Format zur aktuellen Situation und die Herausforderungen für die Branche durch das Corona-Virus.Interessierte Aussteller senden eine Mail an traveleventsberlin@messe-berlin.de mit folgenden Infos zu dem geplanten Event:- Titel der Veranstaltung- Name des Veranstalters- Datum / Uhrzeit der Veranstaltung- Veranstaltungsort- Kurzbeschreibung der Veranstaltung (max. 1000 Zeichen)- Ansprechpartner für Rückfragen (Name, Email, ggfls.Mobiltelefon) Veranstaltungen außerhalb Berlins, digitale Events und Aufrufe einzelner Personen bzw. Unternehmen für allgemeine Meeting-Anfragen werden nicht veröffentlicht. Außerdem können Aussteller jederzeit ihre Neuigkeiten, die sie der Branche auf der ITB Berlin 2020 verkünden wollten auf Instagram, Linkedin, Facebook oder Twitter mit dem Hashtag: whatwewantedtosayatITBBerlin20 teilen.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China / ITB India:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4537170