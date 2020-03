Anlage & Handelsidee: Diese Goldrakete liefert erneut ab +++ wieder Mega-Ergebnisse vorgelegt +++ Nutzen Sie JETZT die Angst der Anderen und kaufen soviel Sie können!!!

Anzeige / Werbung

Corona-Virus: Ihre zweite Chance bei Amex Exploration +++ Mega-Bohrergebnis führt jüngsten Kursverlauf ad absurdum und eröffnet unglaubliche Nachkauf-Chancen!!!

*Aktie im Fokus: AMEX Exploration*

Kurse DE: 1,02 EUR / CA: 1,50 CAD

ISIN CA03114B1022

WKN A2DJY1

Symbole DE: MX0 / CA: AMX

Unser Gold-Favorit Amex Exploration (WKN: A2DJY1) musste im Zuge der scharfen Gesamtmarktkorrektur ebenfalls einen deutlichen Kursrückgang verzeichnen. Während viele Aktien die letzten Tage vollkommen zu Recht unter die Räder geraten sind, da diese die Folgen des Corona-Virus direkt zu spüren bekommen werden, handelt es sich bei Amex jedoch um eine klassische Fehleinschätzung und Panik-Reaktion des Kapitalmarktes, die es zu nun nutzen gilt! Für alle, denen der Kurs in den letzten Monaten weggelaufen ist, gibt es nun eine unerwartete Gelegenheit zum Einstieg oder Nachkauf. Wir hätte gedacht, dass man Amex jemals noch so günstig bekommen kann.

Diese Kurse MÜSSEN Sie nutzen, denn die Firma wird Ihren Erfolgskurs unaufhaltsam fortsetzen. Die Volatilität im Markt kann man gelassen aussitzen, denn die Kasse ist randvoll gefüllt!!! Wer unter den Explorern und Entwicklern aktuell Geld braucht, hat wohl ein Problem. Nicht so Amex. Im Gegenteil: Das vierte Bohrgerät arbeitet bereits. Weiteren Weltklasse-Funden steht also nichts mehr im Weg! Gerade in diesen Zeiten gilt es auf absolute Qualitäts-Aktien zu setzen!

Amex ist eine dieser wenigen Substanzperlen, die nicht mehr aufzuhalten sein werden. Sie wissen auch, dass wir hier von einer Übernahme durch einen der größeren Goldminenkonzerne ausgehen, doch man braucht schon etwas Geduld, wenn man sein Depot am Ende mit der einen oder anderen Tenbagger-Aktie glänzen sehen will. Amex ist sicher einer dieser wenigen Kandidaten mit der Millionen-Chance! Ein Jackpot-Ticket, das Sie aber auch haben müssen, um zu gewinnen! Zudem gilt das Zauberwort: Geduld!

Sehen Sie den Rücksetzer letzte Woche also als Ihre zweite Chance an, um auf den unaufhaltsam fahrenden Amex-Goldzug spätestens JETZT noch aufzuspringen.

Denn nicht nur der kontinuierlich steigende Goldpreis, der im Übrigen - wie es unter vorgehaltener Hand heißt - aktuell in konzertierter Aktion gedeckelt wird, um als Krisenbarometer keine Panik am Markt zu erzeugen, liefert Rückenwind für Amex. Vielmehr sind es auch die einmal mehr überragenden Bohrergebnisse, die ein neues Allzeithoch im Kurs nur noch eine Frage der Zeit erscheinen lassen.

Chart: Goldpreis über 6 Monate, Quelle: stockcharts.com

Neue Mega Bohrung erweitert Goldkörper signifikant!

Und sie haben es wieder getan!!!! Amex legt erneut Hammer-Ergebnisse vor! Jede Bohrung liefert derzeit unglaubliche Grade! Das wird auch den Big Playern nicht entgehen, denn die sind auf weitere Zukäufe angewiesen. Da es aber kaum noch Top-Explorationsfirmen mit signifikanten Entdeckungen im sicheren Kanada gibt, wird sich Amex die Partner am Ende wohl aussuchen können!

Wie das Unternehmen gestern bekannt gab, wurde die High Grade Zone um weitere 210 Meter bis zu einer vertikalen Tiefe von etwa 775 Metern erweitert und somit das Tiefenpotential des Goldsystems sowie die hochgradige Natur des mineralisierten Körpers bestätigt! Eindrucksvoll unterstrichen wurde diese Erweiterung mit einer Bohrung mit sensationellen Goldgehalten von bis zu 59,50 g/T Gold!

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang jedoch auch, wie effizient Amex arbeitet: Denn mit nur vier Bohrungen in der östlichen Erweiterung der High Grade Zone wurden zusätzliche 400 vertikale Meter hochgradiger Goldmineralisierung definiert! Wie Sie sehen geht Amex behutsam und bedacht mit dem Geld um und benötigt auf absehbare Zeit auch kein frisches Kapital. Dies ist ein weiterer Aspekt, in dem sich das Unternehmen deutlich von anderen Explorern positiv hervor und abhebt!

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12232794-amex-durchteuft-9-73-g-t-au-9-90-m-tiefsten-bohrloch-eastern-gold-zone

Einmalige Chance durch Panik-Reaktion +++ Nutzen Sie die aktuelle Kurskorrektur und steigen Sie zum Schnäppchenpreis ein

An der Börse benutzt man den Begriff Sippenhaft, wenn alles in einen Sack gesteckt und draufgehauen wird. Genau so ergeht es aktuell auch Amex, doch gerade hieraus erwächst eine super Einstiegschance! Dabei wird man unseres Erachtens gar nicht warten müssen, bis der künstlich noch niedrig gehaltene Goldpreis von den Fesseln gelassen wird. Nein, die künftigen Bohrergebnisse dürften schon für genug Aufsehen erzeugen und den Kurs schon bald wieder in Richtung des letzten Allzeithoch katapultieren. Wie Sie dem Chart sehr gut entnehmen können, war bislang jede Kurskorrektur eine perfekte Einstiegschance. Man muss kein Helleseher sein, dass der Rücksetzer auch dieses Mal schnell aufgeholt wird! Zögern Sie nicht mit dem Einstieg oder Zukauf! An den glänzenden Aussichten hat sich absolut nichts geändert, außer dass Sie die Aktie jetzt günstiger bekommen!

Chart: Amex Exploration über 6 Monate, Quelle: stockcharts.com

Warum uns die Aktie von Amex Exploration (WKN: A2DJY1) nicht nur aufgrund der kontinuierlichen überragenden Bohrergebnisse so gut gefällt, wird aus den Investment-Highlights mehr als ersichtlich:

Riesiges Landpaket im weltberühmten "Abitibi Grünsteingürtel" (Quebec) - im 100 km Umkreis wurden bereits mehr als 170 Millionen Unzen Gold entdeckt.

entdeckt. Das Flagschiffprojekt "Perron" liegt in der Nähe von diverse Weltklasselagerstätten und Minen.

Extrem aussichtsreiches Projektportfolio mit über 26.747 Hektar in Quebec und Ontario.

Exzellente geologische Lage der akquirierten Landpakete in bergbaufreundlichen Regionen in Kanada.

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien.

Top Infrastruktur, insbesondere durch diverse Minen in der unmittelbaren Umgebung.

Weltklasse-Bohrergebnisse: Das laufende Bohrprogramm ergab erstklassige mit hochgradigen, kontinuierlichen Mineralisierungsabschnitten. Sogar sichtbares Gold in vielen Bohrkernen.

Bohrprogramm wurde aufgrund der bis dato erzielten überragenden Bohrergebnisse mehr als verdoppelt

Tiefe und Größe der Goldzonen erweitert sich stetig

Enormes Explorationspotential - große Teile der Explorationsprojekte sind noch unerforscht.

Das Flagschiffprojekt "Perron" hat das Potential mehrere Millionen Unzen Gold zu beherbergen!

Amex Exploration ist ein erstklassiges Übernahmeziel für Edelmetallproduzenten in der Region, deren Minen erschöpft sind und neue Erzkörper benötigen.

Vertrauensbeweis: Renommierter Investor Eric Sprott zählt zu den größten Aktionären.

Bewährtes und erfahrenes Management-Team.

Snapshot der Aktie:

Name AMEX EXPLORATION INC.

Kurse DE: 1,02 EUR / CA: 1,50 CAD

ISIN CA03114B1022

WKN A2DJY1

Symbole DE: MX0 / CA: AMX

Fazit:

Während Anleger bei den allermeisten Unternehmen hoffen und bangen, dass infolge des Corona-Virus keine Gewinnwarnung den Aktienkurs einstürzen lässt, wartet Amex mit einer positiven News nach der anderen auf. Dass der Kurs in den letzten Tagen trotzdem nachgegeben hat, lässt sich nur mit der geschilderten Sippenhaft begründen! Amex präsentiert diese Woche auf der weltberühmten Minenkonferenz PDAC in Toronto/Kanada, wir rechnen deshalb schon bald mit weiteren Neuigkeiten vom Unternehmen und den Angriff auf ein neues Allzeithoch! Nutzen Sie die aktuelle Korrektur für einen Einstieg bzw. stocken Sie Ihr Investment auf, es dürfte sich schon in Kürze auszahlen! Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Falls Sie den Aktienexplorer heute das erste Mal lesen, dann vergessen Sie nicht, sich unter http://www.aktienexplorer.com in unseren kostenlosen Verteiler einzutragen, damit Sie den nächsten Aktien-Tipp vor allen anderen erhalten.

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden "Webseite" genannt.

Die Inhalte der "Webseite", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der "Webseite", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA03114B1022