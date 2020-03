Und zwar in den vergangenen sechs Wochen. Es handelt sich um Isra Vision, RIB Software und nun auch Qiagen, wofür gestern Thermo Fischer sein Gebot offenbarte. In allen Fällen wird ein Preisaufschlag von rund 30 bis 40 % geboten, was ein klarer Beweis dafür ist, wie unterbewertet deutsche Spezialisten auf ihren Gebieten an der Börse gehandelt werden. Wer ist der nächste von diesen Spezialisten aus dem Sektor Medizintechnik oder Hightech?



