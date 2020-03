Die Aktie von Morphosys hat am Mittwochmorgen ihre Erholung der vergangenen beiden Tage fortgesetzt. Das Papier gewinnt im Xetra-Handel derzeit 0,9 Prozent auf 101,80 Euro. Angetrieben wurde der Kurs von der Zustimmung der US-Kartellbehörden zur Zusammenarbeit mit dem US-Pharmaunternehmen Incyte für den gegen Krebs entwickelten Wirkstoff Tafasitamab.Zwar habe man am Markt mit grünem Licht für die Kooperation gerechnet, sagte ein Händler. In dem stark angeschlagenen Börsenumfeld sorge aber die mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...