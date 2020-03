NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet von 1360 auf 1020 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Georgina Iwamoto rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass die Unsicherheit wegen des neuartigen Coronavirus im zweiten Quartal und im Gesamtjahr für einen Rückgang des Flugverkehrs sorgt. Dies berge bedeutende Risiken für das Nettoumlaufvermögen von Fluggesellschaften. Es stresse die Bilanzen und bringe Cashflow-Unsicherheit mit sich./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 01:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

