FRANKFURT (Dow Jones)--Neuer Finanzchef bei Knorr-Bremse soll Frank Markus Weber werden. Der Aufsichtsrat des Bremsenspezialisten berief den 50-jährigen Manager, der in verschiedenen Positionen bei Daimler tätig war, zum 1. August als Nachfolger für Ralph Heuwing, der im November seinen Rückzug per Ende April angekündigt hatte. In der Zwischenzeit wird Vorstandschef Bernd Eulitz die Verantwortung für die Finanzen übernehmen, wie es in einer Mitteilung des Münchner Unternehmens heißt.

Aufsichtsratschef Klaus Mangold nannte Weber einen Manager, der mit "seiner exzellenten Erfahrung in Strategie, Kapitalmarktkommunikation, Controlling sowie M&A zum künftigen Wachstum der Knorr-Bremse Gruppe beitragen" werde.

March 04, 2020

