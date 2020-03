Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Rückblick auf die Zinssenkung der Fed, Borussia Dortmund, Wirecard und einen möglichen Corona Profiteur.

> INTERNATIONAL | MÄRKTE die Fed senkte gestern die Zinsen um 50 Basispunkte. Die Maßnahme sollte die für die Gefahren für die Weltwirtschaft wegen Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Die Märkt reagierten zunächst euphorisch auf das Signal. Dax, Dow und Co starteten deutlich befestigt im frühen Handel. Rund drei Prozent ging es zunächst aufwärts. Das Spektakel hielt nicht lange an. Die Notierungen bröckelten wieder und rutschten im Laufe des Tages in die Verlustzone. Zum Handelsende verblieb ein dickes Minus von rund drei Prozent in den drei großen US Indizes. Die Zinssenkung wirkt im Rückblick wie ein schneller Griff zum Colt. Die Wirkung ist verpufft.

ISIN: DE0008469008, DE000A161408, DE0005493092

