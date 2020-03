Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Leitzinssenkung der FED sorgte beim DAX gestern nur für ein kurzes, euphorisches Strohfeuer. Der Leitindex notierte kurz darauf über 400 Punkte im Plus. Am Ende des Tages blieben davon dann aber nur rund 130 Punkte übrig. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert an dieser Stelle Thomas Bergmann. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.