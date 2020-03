NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei im vierten Quartal etwas schwächer ausgefallen, der freie Mittelzufluss sei aber sehr stark, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2020 sei vage mit möglichen Auswirkungen strategischer Entscheidungen unter neuer Führung./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 07:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

