München (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von Sphene Capital: Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (MGI) (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...