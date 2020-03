Mainz (ots) - Mirjam Meinhardt begrüßt ab Montag, 9. März 2020, die Zuschauer im "ZDF-Morgenmagazin". Die Journalistin präsentiert die Sendung in der Frühschiene in der Zeit von 5.30 bis 7.00 Uhr. Meinhardt folgt auf Wolf-Christian Ulrich, der seit November 2019 als Korrespondent im ZDF-Studio Wien tätig ist."Mirjam Meinhardt ist ein Interview-Profi und überzeugt durch ihre natürliche Ausstrahlung. Die Zuschauer am frühen Morgen können sich auf ein frisches Gesicht und eine kompetente und sympathische Moderatorin freuen", so Andreas Wunn, Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin" und "ZDF-Mittagsmagazin".Mirjam Meinhardt kommt von SWR2 und absolvierte auch ihre journalistische Ausbildung beim Südwestrundfunk. Aufgewachsen in Hessen studierte sie Publizistik und BWL in Mainz und Krakau. Heute lebt sie in Baden-Baden und Berlin.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazinBiografie Mirjam Meinhardt: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/mirjam-meinhardt/"ZDF-Morgenmagazin" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttps://twitter.com/morgenmagazinhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4537257