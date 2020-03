Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - An den wichtigsten Börsen gingen die Kurse bereits in der vergangenen Woche deutlich nach unten. An der Wall Street ging es für den Dow-Jones-Index bergab und der wichtige Index verlor unterm Strich 1,4 Prozent. Aus diesem Grund sorgen sich die Börsianer vor einem weiteren Kursverlust an den weltweiten Börsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...