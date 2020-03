mVISE will im Geschäftsjahr 2020 beim Umsatz weiter zulegen. Bei der EBITDA-Marge peilen die Düsseldorfer eine Zielgröße von 14 bis 18 Prozent an. Rückenwind verleiht unter anderem die derzeit hohe Auslastung im Beratungsbereich sowie ein "Auftragseingang in Rekordhöhe" in den ersten Wochen 2020. DER AKTIONÄR sprach mit den mVISE-Vorständen Manfred Götz und Cedric Balzar über die neuen Marketingaktivitäten, die Guidance-Umstellung auf EBITDA sowie die Kursschwäche der mVISE-Aktie.DER AKTIONÄR: Herr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...