Morphosys (WKN: 663200) kann sich unmittelbar auf eine Zahlung von 750 Millionen US-Dollar durch den Pharmakonzern Incyte (WKN: 896133) freuen. Diese wird fällig, sobald der globale Kollaborations- und Lizenzvertrag für die weitere Entwicklung und die globale Vermarktung von Morphosys' Entwicklungskandidaten Tafasitamab in Kraft tritt. Wie der Münchner Pharmaforscher gestern mitteilte, sei dies am Montag geschehen.

Am 13. Januar hatte Morphosys die Lizenzpartnerschaft mit Incyte bekannt gegeben (wir berichteten). Incyte sicherte sich zusätzlich zu den Vermarktungsrechten eine Kapitalbeteiligung am MDAX-Konzern in Form von neu zu emittierenden American Depositary Shares (ADS).

In den USA beabsichtigen Morphosys und Incyte, in beidseitiger Zusammenarbeit Tafasitamab auf den Markt zu bringen, während Incyte die exklusiven Vermarktungsrechte außerhalb der USA besitzt. Der Antikörper Tafasitamab - auch bekannt als MOR208 - soll "einen Schlüsselmechanismus der Tumorzellabtötung" verbessern.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages{ width:100%; display:block; border-radius:4px; background:d40018; color:fff; font-size:18px; line-height:26px; border:0; margin-bottom:20px; padding:10px 15px } .bmm-signup-form-wrapper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...